Мошенники похитили у россиян 3,7 млн рублей на фейковых свиданиях в майские праздники

Мошенники, использовавшие схему с приглашениями на фейковые свидания на майских праздниках, похитили у россиян 3,7 млн рублей, рассказали «Известиям» 12 мая специалисты компании F.A.C.C.T., разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

По их информации, три наиболее активные в стране группировки получили от доверчивых мужчин с 29 апреля по 1 мая 1,9 млн рублей, с 6 по 9 мая — 1,8 млн рублей. При этом ранее, на День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, сумма, которую похитили семь групп злоумышленников, доходила до 5 млн рублей.

Как объяснили эксперты, знакомясь с кавалерами в социальных сетях под видом симпатичной девушки, мошенники предлагали провести романтический вечер на стендап-шоу, в антикино — «кинотеатре для двоих», кальяной, заказать доставку ужина на дом. Жертве скидывали ссылку на фишинговый сайт и предлагали оплатить билеты. Так, поход на стендап обходился от 2090 до 5490 рублей, в кинотеатр — 2490 до 9900 рублей. Получив платеж и данные карты, злоумышленники дополнительно снимали со счета различные суммы — от 2 тыс. до 50 тыс. рублей. Иногда деньги списывались мошенниками дважды или трижды — при оформлении «возврата», добавили специалисты.

Ранее, 28 апреля, в крупнейших банках рассказали «Известиям», что одной из опасных схем мошенничеств к майским праздникам стали фейковые выплаты ветеранам ко Дню Победы. Людям старшего возраста приходили сообщения о том, что им положены льготы или пособия, а злоумышленники предлагали им свою помощь в сборе документов для якобы получения средств. Кроме того, перед продолжительными выходными возрос риск создания поддельных ресурсов по продаже выгодных билетов в театры, на шоу, концерты и выставки.