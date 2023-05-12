Актер Дольф Лундгрен впервые рассказал о борьбе с раком

Дольф Лундгрен признался, что у него обнаружили рак. В 2015-м у звезды боевиков нашли опухоль в почке, передает телеканал «Известия». Актер сразу начал лечение, однако ситуация ухудшалась год от года.

«Я использовал стероиды в 80-х и 90-х… Не знаю наверняка, вызывают ли они рак, но подозреваю, что это повлияло на мой диагноз», — прокомментировал Дольф Лундгрен.



Несмотря на диагноз легендарный актер надеется скоро вернуться к съемкам. Благодаря новой схеме лечения врачам удалось уменьшить размер опухолей почти на треть. Однако речи о полной ремиссии пока не идет.

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