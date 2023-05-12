Во время реставрации на даче Маяковского обнаружили множество уникальных артефактов
На даче Владимира Маяковского в Левашово нашли уникальные предметы. Артефакты начала прошлого века обнаружили во время реставрации памятника архитектуры, передает телеканал «Известия». В числе сокровищ были найдены: диск для «живых картинок»; лист из журнала моды, на котором изображена элегантная девушка с зонтом; книга Гёте; каталог товаров; часть газеты; бутылка из под вина; зубной порошок и много рукописных записей.
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