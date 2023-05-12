В Башкирии поезд насмерть сбил 21-летнюю девушку

Поезд насмерть сбил 21-летнюю девушку неподалеку от железнодорожной станции Туймазы в Башкирии. Об этом сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СК России в пятницу, 12 мая.

По предварительной информации, накануне девушка пересекала ж/д пути в запрещенном месте. Машинист пассажирского поезда предпринял попытку экстренной остановки, но трагедии избежать не удалось.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет «МедиаКорСеть».

Ранее в мае сообщалось, что в Москве мужчину арестовали за селфи на путях в метро. Чтобы сделать фото, он в состоянии алкогольного опьянения спустился на рельсы на станции «Павелецкая».