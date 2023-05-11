Мужчину арестовали за селфи на путях станции метро Москвы

В столичной подземке мужчина в состоянии алкогольного опьянения спустился на рельсы на станции «Павелецкая», чтобы сделать фото. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

На кадрах видно, как мужчина спрыгивает на пути и начинает делать снимки.

«На просьбы пассажиров подняться обратно на платформу нарушитель никак не реагировал и продолжал снимать. Только увидев выезжающий поезд, он прошел в сторону тоннеля станции «Новокузнецкая» и выбрался на платформу», — говорится в сообщении правоохранителей.

27-летнего москвича задержали, в его отношении составлены два протокола по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

Нарушителя арестовали на двое суток, ему назначен штраф.

Ранее, 29 апреля, пьяного мужчину сбил поезд на станции «Новокузнецкая».