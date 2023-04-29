Поезд насмерть сбил пьяного мужчину в туннеле московского метро

Пьяного мужчину сбил поезд в Московском метрополитене. Об этом 29 апреля ТАСС сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что на станции «Новокузнецкая» пассажир в состоянии алкогольного опьянения ушел в туннель, в итоге мужчина попал под поезд.

«В результате полученных травм он умер», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в столичном департаменте транспорта сообщали об увеличении интервалов движения поездов на зеленой линии метрополитена из-за человека на пути. Позднее движение было восстановлено.