На зеленой ветке метро Москвы увеличены интервалы из-за человека на пути

Интервалы движения поездов на зеленой линии Московского метрополитена увеличены из-за человека на пути. Об этом сообщает 29 апреля столичный Департамент транспорта.

«На центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 15 апреля, в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что в Москве задержан пьяный мужчина, зашедший в тоннель на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Из-за этого интервалы движения поездов на восточном участке синей линии были временно увеличены.