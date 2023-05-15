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«Последний звонок – 2023» — как пройдет главный праздник выпускников

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В конце мая для многих школьников России по традиции прозвучит последний звонок, дающий название одноименному празднику. Выпускники прощаются с пройденным жизненным этапом и начинают путь во взрослую жизнь. Когда и как пройдет «Последний звонок» в школах России — читайте в материале «Известий».

Когда пройдет «Последний звонок» для 9-х и 11-х классов в школах России в 2023 году

Традиция проводить в школах «Последний звонок» набрала популярность в 70-е годы XX века. Хотя саму инициативу еще в 40-х годах выдвинул заслуженный советский педагог Федор Брюховецкий. Днем праздника выбрали 25 мая — дату, которая приходится на конец учебного года и предшествует большинству экзаменов.

В этот день до сих пор устраивают «Последние звонки» большинство школ в России — в 2023 году это четверг. Однако за учебным учреждением остается право выбрать любую дату, так что день торжества может меняться.

Выпускной ход: как пройдет последний звонок в школах страны
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Последний звонок проводится для выпускников 9-х и 11-х классов, поскольку некоторые ученики собираются покинуть школу раньше, а кто-то предпочитает получить полное школьное образование.

«Последний звонок – 2023» — традиции праздника

«Последний звонок» — праздник одновременно грустный и радостный. Он про прощание с детством и про покорение новых вершин. Поэтому, как правило, отмечают его торжественно и пышно.

С советских времен школьников принято наряжать в особую форму: для девочек это коричневое платье или сарафан, а для мальчиков — строгий костюм. Сейчас этот наряд зачастую заменяют простой классикой «белый верх, черный низ». Еще одним знаменитым атрибутом праздника является лента выпускника, которую виновники торжества надевают через плечо.

По традиции, один из парней-выпускников несет на плечах девочку-первоклассницу, которая звонит в колокольчик, символизирующий тот самый последний звонок.

Учителя говорят торжественные речи, рассказывают собравшимся родным и близким выпускников о достижениях школьников, произносят напутственные слова. А сами «птенцы, покидающие гнездо» демонстрируют на сцене заранее подготовленные номера, поют песни и танцуют торжественный вальс.

Еще одна красивая традиция праздника — выпуск в небо воздушных шаров как символ прощания с детством. Дальнейший ход праздника каждая школа и даже каждый класс определяют самостоятельно. Школьники могут пойти в ресторан, отправиться на фотосессию в парк, посетить квест, покататься на теплоходе или выбрать другие развлечения.

Но самые главные празднования выпускникам еще только предстоят. Впереди их ждет сдача единого государственного экзамена, который во многом предопределит их дальнейшую карьеру. После окончания экзаменационного периода в школах также проведут выпускные.

О том, как будут проходить тестирования ЕГЭ по двум обязательным для всех выпускников 11-го класса дисциплинам — русскому языку и математике, читайте в отдельных материалах «Известий».

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