В ГД заявили о необходимости единой методики кадастровой оценки недвижимости

Нужна единая методика кадастровой оценки недвижимости для любых целей, которая бы учитывала не только качественные характеристики объекта недвижимости, но и иные ценообразующие факторы, в том числе расположение объекта, инфраструктуру и т. д. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев 12 мая в рамках сессии Росреестра «Нормативное регулирование рынка недвижимости: государственные гарантии защиты прав».

По его словам, сегодня основная просьба у людей — справедливая оценка недвижимости, из которой их выселяют. Практика показывает, что государство оценивает недвижимость в два, а то и в три раза ниже рыночной, добавил депутат.

«Вот яркий пример. В историческом центре Самары в рамках строительства новой станции метро «Театральная» изымают ветхие дома, попавшие в зону прохождения подземки. Объясняют это государственными нуждами в целях реализации масштабных инфраструктурных проектов. Речь идет о 105 жилых объектах! Часть людей столкнулись с серьезной проблемой — на компенсацию за изъятое жилье невозможно купить ничего равноценного», — сказал Кошелев.

Как он отметил, вопрос надо решать системно. В этой связи предлагается использовать единую методику кадастровой оценки недвижимости для любых целей, которая учитывает не только качественные характеристики объекта, но и иные ценообразующие факторы.

Также депутат заявил о необходимости «стереть бумажные границы». Он привел в пример ситуацию, когда дети не могут ходить в ближайшую к месту жительства школу, так как она относится к другому муниципалитету. Кошелев отметил, что по данным на 2022 год в стране были определены границы только у 43% населенных пунктов, и уточнил, что стоит проработать правовое поле для жителей межмуниципальных территорий. По его мнению, убрать «бумажные границы» поможет инициатива о законодательном закреплении понятия «мастер-план» муниципальных образований, а также агломераций.

8 марта стало известно, что россияне стали всё чаще жаловаться на нехватку в новых жилых кварталах детских садов, школ, поликлиник, парковок и дорожной сети. По информации Общественного совета Минстроя, примерно до 18% сданных новостроек не успевают запустить объекты социальной инфраструктуры одновременно со сдачей жилья. При этом в ГД и правительстве предлагают ввести ответственность за недостаток в новом микрорайоне необходимой инфраструктуры.