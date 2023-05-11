Форум «Здоровье нации — основа процветания России» стартовал в Москве
В Москве открылся форум «Здоровье нации — основа процветания России». В его работе участвуют представители власти, науки, бизнеса, медицинские работники из регионов страны. На форуме обсудят первостепенные задачи, которые стоят перед отечественной системой здравоохранения, и методы их решения, сообщает телеканал «Известия». Особое внимание уделят проблемам оказания квалифицированной медпомощи жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Главный организатор — Лига здоровья нации — в предыдущие годы сделала многое для повышения качества жизни россиян. Работа форума продлится до 13 мая.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.