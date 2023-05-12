Заштатная ситуация

В США предупреждают об угрозе дефолта. На днях министр финансов страны Джанет Йеллен заявила о том, что конгресс должен повысить потолок государственного долга, в противном случае Штаты и весь мир ждет «экономическая и финансовая катастрофа». Неужели планета на пороге новой рецессии?

Напомним, что госдолг США еще в начале этого года достиг установленного ранее конгрессом потолка в $31,4 трлн. За последние 10 лет он вырос вдвое, а за последние 32 года — в 10 раз. В течение 60 лет порог задолженности страны поднимался конгрессом более 75 раз.

Сегодняшняя проблема заключается в том, что республиканская оппозиция вроде бы не возражает против очередного повышения потолка госдолга, но на весьма жестких условиях. Подъем должен быть не более, чем на $1,5 трлн при одновременном сокращении расходов бюджета на $4,5 трлн. Однако президент США Джо Байден требования оппозиции отверг, выступая против любых предварительных условий. Из-за жесткой позиции каждой из сторон изменения пока никто не вносит.

В связи с этим уже с 1 июня правительство США может перестать оплачивать свои счета из-за отсутствия финансирования, а по государственным облигациям наступит как минимум технический дефолт (невозможность своевременно выполнить обязательства, например, по погашению купонов).

В XXI веке похожие разногласия между конгрессом и президентом США имели место уже дважды: в 2011 году, когда главой страны был представитель демократической партии Барак Обама, и в 2018-м, когда пост занимал республиканец Дональд Трамп. Но в обоих случаях всего за несколько дней до возможного дефолта власти все-таки договаривались о повышении потолка госдолга, и угроза экономического кризиса отступала.

Вероятность, что конгресс и президент Джо Байден до 1 июня всё же найдут компромисс, выглядит достаточно высокой. Однако эксперты исследовательского центра MSCI Research обратили внимание: в начале года вероятность дефолта США по гособлигациям оценивалась консенсусом аналитиков менее чем в 0,5%, а уже в начале марта такая вероятность была выше — 2%. То есть за неполные полгода негативные ожидания выросли на порядок.

Несмотря на то, что глобальные агентства пока не спешат снижать рейтинг госдолга США, видимо, не считая угрозу дефолта серьезной, есть определенная вероятность, хотя и небольшая, что ветви власти в этот раз не договорятся. Отличие сегодняшней ситуации от аналогичных в 2011 и 2018 годах заключается в том, что эти годы не были предвыборными, а значит, возможность договариваться у конгресса и администрации президента США была значительно выше.

Сейчас ситуация другая — перед предстоящими в 2024 году выборами президента каждая из партий пытается доказать, что в текущем конфликте права именно она. Похоже, что никто не заинтересован уступать.

В то же время совет экономических консультантов Белого дома предсказывает, что если по госдолгу США в этом году наступит дефолт, то американскую экономику ждет обвал на 6,1% и рост безработицы до 8,5% трудоспособного населения. Конечно, многие страны живут и продолжают жить при гораздо худших показателях. Например, во время кризиса 2009 года российский ВВП обвалился на 9%. А безработица в Евросоюзе еще несколько лет назад как раз находилась на уровне 8,5% трудоспособного населения, не говоря уже о том, что в отдельных странах ЕС, например, в Испании, показатель превышает 11–12%. Так что негативный сценарий, даже если он все-таки наступит, Штаты имеют все шансы благополучно пережить.

Проблема для экономики США в этом случае будет заключаться в другом: в кризисе доверия как к американскому госдолгу, так и в целом к их финансовой системе. Доллар продолжит терять доверие экспортеров и импортеров по всему миру, а также биржевых спекулянтов. Облигации США их крупнейшие держатели (Япония, Китай, Великобритания) начнут в массовом порядке распродавать, а это может привести к кризису рынка долговых обязательств во всем мире.

Впрочем, вероятность того, что и в этот раз всё обойдется, а потолок госдолга будет повышен, несравнимо больше, чем вероятность «апокалиптического» сценария. Власти США пойдут на компромисс, чтобы поддержать доверие к американской экономике как к надежному заемщику. Порог задолженности будет повышен, и США, по всей видимости, будут продолжать жить в долг вплоть до достижения следующего потолка.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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