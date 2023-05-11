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Эксперт объяснил рост импорта в страны Евросоюза из РФ в 2022 году

Эксперт Кнобель: в 2022 году цены на российский экспорт были очень высокими
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В 2022-м экспорт России достиг практически рекордных значений, при этом европейское направление не было исключением, отметил директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Эксперт объяснил «Известиям», почему в прошлом году наблюдался рост показателей импорта в некоторые страны Евросоюза из РФ.

Ранее в этот день Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», ссылаясь на статистику Eurostat, написал, что с марта 2022 года импорт из России в Евросоюз (ЕС) сократился только на 5%, при этом 12 европейских стран увеличили закупки российской продукции. Среди них — Словения, Кипр, Венгрия, Греция, Болгария, Австрия, Бельгия, Словакия, Испания, Хорватия, Франция, Италия.

«Ничего удивительного в этом нет. В прошлом году экспорт России достиг практически рекордных значений — примерно $590 млрд, что в стоимостном выражении на 20% выше, чем в 2021-м. И европейское направление тоже не было исключением», — сказал Кнобель.

Он уточнил, что связано это с двумя факторами. Во-первых, были высокие цены на газ и нефть. Во-вторых, некоторые санкционные ограничения, например эмбарго на российскую нефть по морским поставкам, начали действовать в конце года.

«Весь 2022 год мы просуществовали в режиме, когда сокращение физических объемов экспорта было не столь большим, а цены на российский экспорт были очень высокими, поэтому и в целом экспорт в ЕС (импорт из России) вырос в стоимостном выражении, а по некоторым странам вырос достаточно существенно», — заключил эксперт.

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7 марта «РИА Новости», ссылаясь на данные Евростата, сообщило, что товарооборот России и ЕС по итогам 2022-го достиг €258,6 млрд. Этот показатель стал рекордным за восемь лет.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с «Известиями» отмечал, что большую роль на рост товарооборота сыграло изменение цен на энергоносители.

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