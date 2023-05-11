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Два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Саратове

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Фото: Соцсети
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В Саратове на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль ВАЗ-2107. Как сообщили 11 мая в пресс-службе Приволжского линейного управления МВД России на транспорте, в результате происшествия погибли два человека.

Инцидент произошел на перегоне Ивановский – Горючка у поселка Сергиевский Гагаринского района.

«В результате столкновения два пассажира (автомобиля) скончались на месте, водителю оказывается медицинская помощь на месте. Он тяжело травмирован», — сообщили журналистам.

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ» выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с поездом № 345 Адлер – Нижневартовск. При этом сбоев в работе сигнализации приближения поезда не было.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада и пассажиры за медицинской помощью не обращались», — добавили в пресс-службе.

Известно, что поезд из-за ЧП задержался на 33 минуты, на движение других пассажирских поездов авария не повлияла.

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Ранее, 28 марта, «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в Крыму автомобиль Skoda выехал на пути, где машину снес поезд. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По факту происшествия в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Дело будет рассматриваться по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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