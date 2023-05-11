Автовладельцам объяснили пользу автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО

Введение автоматических штрафов для водителей без полисов ОСАГО должно защитить «добросовестных автовладельцев» и снизить стоимость страховки. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, на сегодняшний день по российским дорогам передвигается чуть более 10% автовладельцев. Глава РСА считает, что эту долю можно значительно снизить, если штрафовать водителей по камерам за отсутствие полиса. Это означает, что снижение количества водителей без полисов ОСАГО «повысит защиту имущественных интересов» владельцев автомобилей, которые пострадали в ДТП.

Кроме того, если все водители будут с полисом ОСАГО, то никому не придется платить за тех, у кого нет страховки, объяснил президент РСА и привел данные исследования Финансового университета при правительстве РФ, согласно которому в среднем российский автовладелец платит за человека без полиса 596 рублей.

«Введение автоматических штрафов с камер за отсутствие полисов ОСАГО защитит интересы добросовестных автовладельцев. Недобросовестные автовладельцы, ездящие без полисов ОСАГО, создают дополнительную финансовую нагрузку на тех, кто покупает полисы обязательной «автогражданки», ― резюмировал Уфимцев.

27 апреля комитет Совета Федерации по экономической политике предложил ужесточить ответственность для автомобильных страховых компаний за уклонение от заключения договора ОСАГО.



Документ, который подписал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, гласит, что необходимо повысить эффективность контроля за деятельностью страховых компаний.