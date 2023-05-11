Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Экономика
Аналитик оценил списание Fortum российских активов на €1,7 млрд
Мир
В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки
Происшествия
Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за поломки шасси
Мир
МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Общество
Правительство утвердило устав Фонда поддержки участников СВО
Мир
Причиной пожара в Милане стал взрыв баллонов с кислородом
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Армия
МО сообщило о продолжении наступления российских сил в западной части Артемовска
Мир
В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
Армия
Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации

Автовладельцам объяснили пользу автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение автоматических штрафов для водителей без полисов ОСАГО должно защитить «добросовестных автовладельцев» и снизить стоимость страховки. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, на сегодняшний день по российским дорогам передвигается чуть более 10% автовладельцев. Глава РСА считает, что эту долю можно значительно снизить, если штрафовать водителей по камерам за отсутствие полиса. Это означает, что снижение количества водителей без полисов ОСАГО «повысит защиту имущественных интересов» владельцев автомобилей, которые пострадали в ДТП.

Кроме того, если все водители будут с полисом ОСАГО, то никому не придется платить за тех, у кого нет страховки, объяснил президент РСА и привел данные исследования Финансового университета при правительстве РФ, согласно которому в среднем российский автовладелец платит за человека без полиса 596 рублей.

«Введение автоматических штрафов с камер за отсутствие полисов ОСАГО защитит интересы добросовестных автовладельцев. Недобросовестные автовладельцы, ездящие без полисов ОСАГО, создают дополнительную финансовую нагрузку на тех, кто покупает полисы обязательной «автогражданки», ― резюмировал Уфимцев.

Взялись за старое: в Совете Федерации обсудили проблемы ОСАГО
Водителей ждут восстановленные запчасти и повышение штрафов за отсутствие полиса

27 апреля комитет Совета Федерации по экономической политике предложил ужесточить ответственность для автомобильных страховых компаний за уклонение от заключения договора ОСАГО.

Документ, который подписал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, гласит, что необходимо повысить эффективность контроля за деятельностью страховых компаний.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023