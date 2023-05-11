Центробанк призвал усилить контроль подержанных автозапчастей

Центробанк РФ планирует усилить госконтроль бывших в употреблении комплектующих для автомобилей, чтобы тщательнее отслеживать оборот подержанных машин. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает РИА «Прайм».

По словам Ильи Смирнова, директора департамента страхового рынка ЦБ, такое решение даст возможность избежать роста кражи автомобилей для разборки. Однако, отметил Смирнов, чтобы усилить контроль за б/у запчастями, придется столкнуться с некоторыми проблемами. В первую очередь речь идет о безопасности и качестве подержанных комплектующих, поскольку отремонтированные бывшие в употреблении детали зачастую создают большой риск аварий и человеческих жертв.

Тем не менее, добавил Смирнов, на рынок попадают запчасти разбитых автомобилей, которые не играют критической роли в безопасности машины, например бамперы, светотехника, крылья, двери и капоты. Однако вместе с этими деталями на продаже оказываются и такие важные элементы безопасности, как отремонтированные после аварии колесные диски и крепления.

В связи с этим чиновник считает, что для обеспечения безопасности автовладельцев необходимо разработать систему оценки качества деталей, а также контроля их использования.

10 мая стало известно, что в России срок ожидания автомобильных запчастей для иномарок среднего и премиального сегментов увеличился до полугода — проблемы есть с поставками электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии, рассказали «Известиям» представители дилеров и автосервисов.

Также образовалась нехватка уникальных запчастей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac. Из-за накопившегося высокого спроса дефицит будет ощущаться как минимум до конца года, полагают эксперты.