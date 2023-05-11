Молодежь устроила потасовку со стрельбой в баре Ангарска

Группа молодых людей устроила конфликт со стрельбой в одном из питейных заведений в Ангарске, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером 10 мая. Около 21:00 в полицию поступило сообщение, что в помещении бара был слышен звук. Правоохранители незамедлительно выехали на место.

По информации МВД, между молодежью произошел конфликт, в ходе которого кто-то выстрелил из травматического пистолета. Всех участников потасовки установили. С лицом, предположительно стрелявшим, на данный момент ведется работа. Степень его вины предстоит установить.

В начале мая в одной из школ Ангарска ученик ударил семиклассника ножом в грудь. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.