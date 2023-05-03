В школе Ангарска ученик ударил семиклассника ножом в грудь

В Ангарске восьмиклассник ударил ножом в грудь учащегося седьмого класса, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, информирует следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области.

По информации следствия, инцидент произошел утром во вторник, 2 мая.

«Между учащимися произошла ссора. <…>. После совершения преступления юноша с места происшествия скрылся. Смерть потерпевшего не наступила в связи со своевременно оказанной ему медицинской помощью. Пострадавший прооперирован, находится в больнице», — говорится в пресс-релизе СУ СКР по региону.

Подозреваемого задержали, сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Изъят складной нож, <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Допрашивается руководство школы, изъята документация, интересующая следствие», — сказано в сообщении.

По данным главного управления МВД региона, школьника в декабре прошлого года поставили на профилактический учет за употребление спиртных напитков. Каждый месяц с ним и его семьей проводилась профилактическая работа.

«Назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будет дана оценка полноте проводимой работы по профилактике с подростком», — сообщается на сайте ведомства.

Подобный инцидент произошел 6 апреля в селе Асово в Березовском районе Пермского края. Там школьник принес с собой в школу нож и напал на другого ученика. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.