Пожароопасный сезон может начаться в Мурманской области 20 мая

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области намерено установить начало пожароопасного сезона в лесах с 20 мая. Об этом пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на портал «Открытый электронный регион».

Решение о начале сезона принимается на основании метеорологической информации о сроках схода снежного покрова. В 2022 году пожароопасный сезон начался 16 мая.

Жителям региона напоминают, что во время сезона запрещено сжигание сухой травы и использование открытого огня.

В Алтайском крае из-за чрезвычайной пожароопасности объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 15 мая.