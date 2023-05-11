Штормовое предупреждение объявили из-за пожарной опасности в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют жару и усиление ветра в Алтайском крае. Штормовое предупреждение будет действовать из-за чрезвычайной пожароопасности до 15 мая.

По данным altapress.ru, температура воздуха будет достигать +30 градусов, в Барнауле — до +23 градусов. В вечернее время 11 мая вероятен дождь. На территории Барнаула вероятно накопление загрязняющих веществ в воздухе.

Ранее в городе наблюдалась дымка из-за лесных и ландшафтных пожаров в других регионах. 9 мая жители Барнаула жаловались на запах гари.

В Свердловской области до 13 мая продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Скорость ветра достигает 17 м/с.