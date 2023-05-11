12 мая — День медицинской сестры: история и традиции праздника

Во всем мире 12 мая отмечают День медицинской сестры — праздник младшего персонала, оказывающего неоценимую помощь врачам и пациентам. Эти специалисты ухаживают за больными, облегчают работу докторам и вносят не меньший, чем они, вклад в спасение жизней. В 2023 году торжество приходится на пятницу. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День медсестры – 2023 — история

Понятие «медицинская сестра» соотносится со словосочетанием «сестра милосердия», которое появилось в 1617 году. Тогда французский священник Викентий Поль организовал общину дочерей и сестер милосердия. Женщины ухаживали за больными и стариками, обучали бедняков.

Сам праздник корнями восходит к 1853 году. Шла Крымская война, и англичанка Флоренс Найтингейл, желая помогать раненым солдатам, основала для всех желающих штаб сестер милосердия. Членами объединения становились все желающие — крестьянки и аристократки, монашки и домохозяйки. Они в короткие сроки осваивали тонкости врачевания, ухаживали за многочисленными ранеными и выступали в качестве ассистентов для докторов. Считается, что именно Найтингейл впервые в мировой практике начала распределять раненых по разным палатам в зависимости от вида травм. Она стала национальной героиней, а после окончания боевых действий открыла первую школу профессиональных медсестер в Лондоне.

В 1974 году сестры милосердия из 141 страны мира собрались на съезд, на котором был учрежден профессиональный праздник. А датой для него выбрали день рождения Найтингейл, 12 мая.

День медсестры – 2023 — традиции

Сегодня День медсестры отмечают по всему миру. Каждый год для знаменательной даты выбирают особый лозунг. В 2023 году девиз торжества — «Наши медсестры. Наше будущее».

Профессиональное сообщество организует съезды, конференции и научно-просветительские мероприятия. В честь героини сестринского дела Флоренс Найтингейл учреждена специальная премия, и в день праздника наиболее отличившихся медсестр со всего мира представляют к этой награде.

В больницах и других медучреждениях устраивают праздничные мероприятия и корпоративы, а благодарные пациенты несут конфеты и подарки медсестрам в знак признательности.

20 апреля в России отмечали Национальный день донора — праздников добровольцев, которые безвозмездно отдают свою кровь для спасения жизней. «Известия» познакомили читателей с историей, значением и традициями праздника.