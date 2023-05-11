Suzuki приняла решение не покидать российский рынок

Японская компания Suzuki решила остаться на российском рынке. Об этом в четверг, 11 мая, говорится в пресс-релизе российского представительства производителя.

По словам операционного директора ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирины Зеленцовой, компания намеревается сохранить бренд на рынках России, Казахстана и Белоруссии, однако для этого необходимы такие ключевые факторы, как «адаптация» и «построение базиса развития».

В течение 2022–2023 годов Suzuki не занималась поставками новых автомобилей и мотоциклов, однако продолжала официально завозить в Россию комплектующие, а также обслуживать клиентов по гарантии. Тем временем некоторые официальные автосалоны Suzuki переключились на продажу автомобилей различных брендов, а также взялись за реализацию подержанных машин.

Зеленцова не уточнила, возобновятся ли в этом году поставки новых автомобилей марки, заявив, что 2023 год для Suzuki станет временем, когда компания максимально сконцентрирует внимание на клиентах, на удовлетворении их запросов и отлаженной работе станций техобслуживания.

6 февраля в российских автосалонах появились новые небольшие седаны Suzuki Dzire, ввезенные в страну из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость автомобиля составляет 2,2 млн рублей.

По размерам Dzire близок к модели Daewoo Matiz. Длина японской малолитражки составляет 3995 мм, колесная база — 2450 мм. В продаже и для заказа в РФ доступны модификации с бензиновым мотором объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. Мотор работает в паре с роботизированной коробкой передач.