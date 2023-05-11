Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении республики
Общество
Церемония прощания с соратником Прилепина Шубиным началась в Нижнем Новгороде
Мир
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в гибели военнослужащего
Происшествия
Со счетов Wildberries похитили 654 млн рублей
Общество
ФСБ сообщила о попытке вербовки замминистра МЧС ДНР со стороны СБУ
Мир
На границе США и Мексики произошла перестрелка между военными и членами картеля
Мир
МО Армении сообщило об обстреле на границе со стороны Азербайджана
Мир
Антимонопольный регулятор Италии начал расследование в отношении Apple
Экономика
Fortum оценил убыток от российского сегмента бизнеса в €2 млрд
Экономика
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей
Мир
В ходе протестов в Пакистане погибло не менее восьми человек
Общество
СК РФ установил факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран
Общество
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление данных

Suzuki приняла решение не покидать российский рынок

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Suzuki решила остаться на российском рынке. Об этом в четверг, 11 мая, говорится в пресс-релизе российского представительства производителя.

По словам операционного директора ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирины Зеленцовой, компания намеревается сохранить бренд на рынках России, Казахстана и Белоруссии, однако для этого необходимы такие ключевые факторы, как «адаптация» и «построение базиса развития».

В течение 2022–2023 годов Suzuki не занималась поставками новых автомобилей и мотоциклов, однако продолжала официально завозить в Россию комплектующие, а также обслуживать клиентов по гарантии. Тем временем некоторые официальные автосалоны Suzuki переключились на продажу автомобилей различных брендов, а также взялись за реализацию подержанных машин.

Зеленцова не уточнила, возобновятся ли в этом году поставки новых автомобилей марки, заявив, что 2023 год для Suzuki станет временем, когда компания максимально сконцентрирует внимание на клиентах, на удовлетворении их запросов и отлаженной работе станций техобслуживания.

Мелочь, а приятно: японский внедорожник испытали российской колеей
«Минтранс» проверил на прочность новый Suzuki Jimny

6 февраля в российских автосалонах появились новые небольшие седаны Suzuki Dzire, ввезенные в страну из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость автомобиля составляет 2,2 млн рублей.

По размерам Dzire близок к модели Daewoo Matiz. Длина японской малолитражки составляет 3995 мм, колесная база — 2450 мм. В продаже и для заказа в РФ доступны модификации с бензиновым мотором объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. Мотор работает в паре с роботизированной коробкой передач.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023