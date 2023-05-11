Со счетов Wildberries похитили 654 млн рублей

Со счетов российского маркетплейса Wildberries похитили 654 млн рублей. Об этом 11 мая сообщил источник «Известий».

По его словам, с января 2022 года неизвестные лица вносили изменения в базы данных компании с помощью вредоносного программного обеспечения (ПО).

Представители маркетплейса написали заявление в полицию. На данный момент проводится проверка.

Ранее, 26 апреля, Wildberries раскрыла аферу, в рамках которой владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве подменяли золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад. Ущерб превысил несколько миллионов рублей.