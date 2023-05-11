Заммэра Москвы Сергунина рассказала о посещаемости детских технопарков

В этом году более 73 тыс. детей и подростков посетили детские технопарки в Москве. Они принимали участие в мастер-классах и экскурсиях, проходили долгосрочные курсы и разрабатывали свои проекты, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«В детских технопарках не только изучают теорию, но и знакомятся с профессиями на практике. В пятерку самых популярных направлений сегодня входят дизайн и архитектура, информационные технологии, химия и биотехнологии, робототехника и радиоэлектроника, авиация и космос. Ребята с интересом вникают в тонкости разных специальностей», — рассказала Сергунина.

По ее словам, в технопарках у детей есть возможности, позволяющие разрабатывать инновационные продукты — для этого там оборудованы специальные лаборатории.

В настоящее время в Москве работает 21 детский технопарк. Предлагаемые ими программы собраны на едином портале. Там же опубликован список занятий от резидентов экосистемы допобразования города. В общей сложности жителям столицы доступны программы более 200 площадок профориентации.

С 2016 года более 1,7 тыс. слушателей детских технопарков стали призерами международных, всероссийских и городских соревнований, порядка 700 из них заняли первые места.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.