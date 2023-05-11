Обвиняемый в убийстве сестры новосибирский подросток арестован

Новосибирского подростка, обвиняемого в убийстве родной дочери своих приемных родителей, арестовали. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба Искитимского районного суда Новосибирской области.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 июля, передает ТАСС.

Инцидент произошел накануне, 9 мая, в городе Искитим.

По предварительной информации, 17-летняя девушка приехала к родителям на майские праздники из Новосибирска. Предполагается, что сверстник мог убить ее топором-колуном из-за ссоры. Как утверждают местные жители, у мальчика были проблемы с психикой.

Следователи нашли и изъяли орудие преступления. Молодого человека задержали и доставили в региональный Следственный комитет (СК). Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит до 10 лет колонии.