В Новосибирской области подростка обвинили в убийстве дочери приемных родителей

В городе Искитим Новосибирской области подросток обвиняется в убийстве топором родной дочери своих приемных родителей, сообщает издание «КП-Новосибирск» 10 мая.

Трагедия произошла 9 мая. По предварительной информации, 17-летняя Аделина (имя изменено) приехала к родителям на майские праздники. Сама она училась в колледже в Новосибирске. Предполагается, что брат мог убить девочку топором-колуном по голове из-за ссоры. Об этом сообщили соседи.

«Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления (колун)», — отмечается на сайте СУ СК по Новосибирской области.

Местные жители также утверждают, что у мальчика были проблемы с психикой. Они также предположили, что причиной убийства могла стать ревность к родителям.

«У них 11 детей (пять родных, шесть приемных. — Ред.). Девочка — родная дочь отца. Мама ее умерла, и отец женился заново. Семья вообще хорошая, дружная, дети опрятные, в баптистскую церковь все ходили», — рассказали соседи.

Молодого человека задержали и доставили в региональный Следственный комитет (СК). Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).

Как уточняет издание, несовершеннолетнему грозит максимальный срок за тяжкое преступление, совершенное в его возрасте, — 10 лет колонии.

Ранее в этот день в Хабаровском крае двухлетняя девочка скончалась в отделении реанимации после жестокого избиения своим отцом. Врачи боролись за жизнь девочки на протяжении месяца. В отношении отца возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего, его поместили в СИЗО.