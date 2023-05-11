Автомобиль перевернулся в Лефортовском тоннеле в Москве

В Москве автомобиль не справился с управлением и наехал на препятствие, в результате машина перевернулась. Об этом 11 мая сообщает столичный дептранс.

Отмечается, что инцидент произошел в Лефортовском тоннеле. На месте работают службы города.

В департаменте отметили, что движение в тоннеле затруднено и осуществляется по двум полосам из трех.

Ранее в этот день стало известно, что два человека пострадали при столкновении грузовиков в Москве. Авария произошла на 15-м км кольцевой автодороги.