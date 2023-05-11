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Два человека пострадали при столкновении грузовиков в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Две грузовые машины столкнулись на МКАД на юго-востоке столицы. Об этом сообщает 11 мая дептранс Москвы.

Отмечается, что авария произошла на 15-м км кольцевой автодороги. Один грузовик отбросило на обочину, а другой перекрыл две полосы движения. На месте работали экстренные службы города.

Как уточнила пресс-служба столичного ГУ МВД России, столкновение произошло около 00:15, в результате ДТП пострадали два человека, они были переданы медикам. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее, 7 мая, три человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на 238-м километре Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Москве. Авария произошла в районе поселения Краснопахорское в Троицком административном округе столицы.

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