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Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году

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Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, издал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на ежегодные военные сборы в 2023 году.

«Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», — сказано в указе.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования. Он идентичен указам, которые выходили все последние годы.

Указ идентичен тем, которые выходили все последние годы.

Призыв запаса: кто отправится на военные сборы в 2023 году
Ежегодные сборы пройдут для запасников, время начала пока не определено

В РФ ежегодно проводят военные сборы для запасников. Их цель состоит в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих. В сборах участвуют те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается и тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кто был освобожден от нее или имел отсрочку.

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