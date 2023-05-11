Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, издал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на ежегодные военные сборы в 2023 году.

«Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», — сказано в указе.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования. Он идентичен указам, которые выходили все последние годы.



Указ идентичен тем, которые выходили все последние годы.

В РФ ежегодно проводят военные сборы для запасников. Их цель состоит в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих. В сборах участвуют те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается и тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кто был освобожден от нее или имел отсрочку.