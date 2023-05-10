Суд в Москве взыскал более 192 миллиардов рублей с бизнесмена Хотина
Замоскворецкий суд Москвы 10 мая взыскал более 192 млрд рублей с экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда.
В доход государства по решению суда обращены 100% акций нефтяного холдинга «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру.
Процесс по делу предпринимателя проходил в закрытом режиме. При этом решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Группа компаний «Русь-Ойл» была основана 10 лет назад и занимается добычей полезных ископаемых.
Кроме того, Хотин, а также председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев, президент Алексей Нефедов и директор филиала банка в Москве Нина Чернова обвиняются в хищении денежных средств путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным Хотину компаниям в период с 2014 по 2017 год.
В 2017-ом Центробанк отозвал у банка «Югра» лицензию на осуществление банковских операций, а спустя год кредитная организация была признана банкротом.