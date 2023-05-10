Торнадо в американском штате Индиана повредил постройки на ферме

В штате Индиана гигантский торнадо повредил постройки на ферме. Местный житель снял пугающее видео движения атмосферного вихря. Население заранее предупредили о приближении урагана, передает телеканал «Известия». Оценить скорость смерча специалисты пока не смогли. Торнадо пронесся и в горах штата Монтана.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.