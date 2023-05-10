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Эксперты назвали количество автомобилей в России старше 35 лет

Эксперты: по дорогам России ездят более миллиона автомобилей, чей возраст превышает 35 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По дорогам России ездят более миллиона автомобилей, чей возраст превышает 35 лет. Эту цифру во вторник, 9 мая, назвали аналитики агентства «Автостат».

По словам экспертов, по состоянию на 1 января 2023 в РФ зарегистрирован 1 114 000 возрастных автомобилей ― это примерно 2,5% от общего числа автопарка России.

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Больше половины, а именно 60% «современной классики» и «янгтаймеров» приходятся на автомобили Lada ― 649 тыс. машин. Вслед за российским производителем идет японская компания Toyota ― 153,2 тыс. автомобилей. Кроме того, в рейтинг машин, выпущенных до 1988 года, вошли модели таких брендов, как «Москвич» ― 44,6 тыс. автомобилей, Nissan ― 42,6 тыс., а также Audi ― 38,5 тыс.

Кроме того, аналитики выяснили, какие именно модели возрастных автомобилей чаще всего встречаются на дорогах России. Как оказалось, на первом месте с долей 15,6% находится «шестерка» ВАЗ-2106, на втором ― «копейка» ВАЗ-2101 (15,5%), на третьем ― «Нива» ВАЗ-2121 (7,9%).

Больше всего автомобилей старше 35 лет зарегистрировано в Приморском крае ― 12,1%. На втором месте по распространенности старых машин расположена Иркутская область ― 5,1%. Также в пятерку вошли такие субъекты, как Краснодарский край с 4,3%, Алтайский край ― 4,1% и Калининградская область ― 3,8%.

15 марта АвтоВАЗ запустил собственную программу утилизации. Условия программы действительны при сдаче машины, которая выходит из эксплуатации, в зачет стоимости нового автомобиля семейства Lada Granta. Выгода при приобретении машины 2023 года выпуска из салона составляет 70 тыс. рублей, а при покупке машины 2022 года — 80 тыс. рублей

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