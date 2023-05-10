Компания Paramount Global закроет телеканал MTV News и уволит около 25% персонала кабельных сетей. Медиахолдинг, образованный путем слияния CBS и Viacom, проводит мероприятия по сокращению расходов, передает телеканал «Известия». Корпорация объединит девять подразделений в одно в рамках слияния Showtime и MTV.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.