Трассу в обход Аксая введут в эксплуатацию 10 июня

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко назвал дату открытия движения в обход города Аксая в Ростовской области. Трассу введут в эксплуатацию 10 июня 2023 года.

Эта трасса — часть Ростовского транспортного кольца, в которое войдут 12 автодорог. Она служит продолжением дороги М-4 «Дон». На участке разрешенная скорость составит 110 км/ч, светофоров и пересечений на одном уровне там не будет, уточняет RostovGazeta.

Ранее губернатор Василий Голубев назвал строительство трассы в обход Аксая важным инфраструктурным проектом. После открытия дороги проблема пробок на М-4 «Дон» будет решена. Число транспорта, идущего транзитом через Аксай и Ростов-на-Дону, заметно снизится.

Трассу строят на условиях государственно-частного партнерства. На дороге будет восемь транспортных развязок, несколько мостов и путепроводов. Строительство нового участка обхода Аксая началось в ноябре 2020 года. Его протяженность составит 35,5 км. Часть обхода пойдет по долине в поймах рек Дон, Черкасская и Аксай.