Геофизик назвал неработающие методики предсказания землетрясений

Большинство современных методов предсказывания времени и места землетрясений ненадежны, рассказал 10 мая заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Завьялов.

По его словам, предсказания сейсмолога из Нидерландов Фрэнка Хугербитса, ставшие популярными не так давно, основаны на вероятности землетрясения по положению планет.

«Я много раз сталкивался с такого плана прогнозами... и ничего! Потом, как правило, авторы этих прогнозов исчезали вообще, о них больше никогда не вспоминали», — цитирует его «Газета.Ru».

Предсказать землетрясение по планетам сложно, подчеркнул он.

«Луна ближе к Земле, чем, например, Марс, Меркурий, Нептун, Юпитер и другие планеты. Их влияние гораздо слабее, чем влияние Луны, но почему-то Хугербитс ориентируется именно на них», — добавил он.

Предсказывать землетрясения по сейсмическим шумам тоже сложно, к таким прогнозам надо относиться скептически, отметил физик. Кроме того, на закономерности физического процесса, которые предшествуют возникновению землетрясения, тоже нельзя полагаться.

«Иногда эти закономерности срабатывают, иногда — нет», — продолжил специалист.

Завьялов также отметил, что всего насчитывается около 600 предвестников землетрясений, но ни один из них не дает 100% гарантии, что за появлением предвестника последует сильное землетрясение.

Самыми частыми признаками землетрясения он назвал сейсмическое затишье: когда сейсмичность затихает совсем либо пропадает в определенном диапазоне магнитуд. Кроме того, признаком землетрясения ученый назвал рой слабых землетрясений, эпицентры которых расположены близко друг к другу и в пространстве, и во времени.

Также о грядущей стихии говорит изменение химического состава подземных вод. Для контроля в сейсмоактивном районе пробурены скважины, из которых берут пробы.

В начале марта главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН доктор физико-математических наук Владимир Кособоков усомнился в прогнозе о мегаземлетрясениях по всему миру. До этого Хугербитс заявил, что к высокой сейсмической активности в 12 точках планеты может привести сближение критической геометрии планет. Кособоков назвал прогноз нидерландского специалиста абсурдным и не основанным на научных фактах.