Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории под Новгородом

Полицейскими пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Новгородской области, злоумышленники изготавливали мефедрон. Об этом 10 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По предварительным данным, трое жителей Калуги оборудовали нелегальное производство, замаскированное под небольшую животноводческую ферму, по заказу неустановленного драгдилера», — рассказала она.

Земельный участок в Новгородской области был приобретен ими на средства, полученные от заказчика. Также были куплены оборудование и реактивы. Рядом был обустроен дом, а также куплены овцы и козы для создания видимости фермерского хозяйства.

В марте они произвели около 40 кг наркотика. Продать его злоумышленники не смогли, так как их задержали полицейские.

«Наркотики изъяты. На территории домовладения также обнаружено порядка 80 бочек и канистр с компонентами для синтеза наркотических веществ и специальное оборудование», — указала Волк.

Следователем следственного управления УМВД России по Новгородской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантов арестовали, заключила представитель МВД.

В феврале сотрудники полиции в Иркутской области пресекли деятельность крупнейшей нарколаборатории, которая за последнее время была обнаружена в Сибири. Из незаконного оборота было изъято более 140 кг наркотиков.