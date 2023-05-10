В Калуге закроют проезд у сквера Ленина из-за ярмарки

Движение автомобильного транспорта перекроют в Калуге в связи с проведением традиционной ярмарки. Для проезда закроют участок на улице Кропоткина от дома № 43/8 до дома № 9/10 по пл. Старый Торг, сообщает городская управа.

Ограничение будет действовать с 22:00 часов 11 мая до 20:00 часов 13 мая. Сама ярмарка пройдет в районе сквера имени В.И. Ленина с 12 по 13 мая, пишет газета «Весть».

Ранее в мае сообщалось, что в Калуге планируют построить новую дорогу до микрорайона Турынино. Предполагается, что она свяжет микрорайон с остальным городом.