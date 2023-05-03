Новую дорогу проложат в микрорайон Турынино в Калуге

В Калуге намерены построить новую дорогу до микрорайона Турынино. Об этом 3 мая сообщает газета «Весть» со ссылкой на горуправу.

Альтернативная дорога свяжет микрорайон с остальным городом. Ее планируется проложить со стороны магистральных сетей — улица Новождамировская, 5, далее по Кольцевому проезду на федеральную трассу Вязьма – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань.

Для строительства необходимо внести изменения в генплан города. Корректировки планируется внести уже в этом году. Затем власти будут искать инвестора и определять сроки реализации проекта.

Сейчас в микрорайон Турынино можно попасть только по улице Советской. Вопрос обустройства другого пути давно волнует местных жителей.