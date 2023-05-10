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В Ивановской области создадут межвузовский кампус за 10 млрд рублей

На встрече с президентом глава региона также рассказал о сертификатах на обучение для детей участников СВО
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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В Иваново на базе бывшей мануфактуры появится межуниверситетский кампус за 10 млрд рублей, заявил губернатор региона Станислав Воскресенский на встрече с Владимиром Путиным 10 мая. Также глава области рассказал о поддержке семей участников СВО, решении проблемы дольщиков и планах на переизбрание.

О чем говорили на встрече

— Во время беседы особое внимание уделили просвещению населения. Владимир Путин заметил, что по сравнению с другими регионами в Ивановской области «плотность образовательных учреждений очень хорошая».

— В столице субъекта на базе бывшей Ивановской мануфактуры планируется создать межвузовский кампус, рассказал Станислав Воскресенский. По его словам, это позволит усилить междисциплинарные исследования. «Денежки откуда возьмем?» — поинтересовался Владимир Путин. Около 6 млрд рублей — капитальный грант правительства РФ, еще 4 млрд — частные инвестиции. «Но проект рассчитан на пять лет, то есть это не сразу. Сейчас идет только проектирование», — уточнил губернатор. При создании кампуса Владимир Путин посоветовал учитывать опыт реконструкции Дома культуры «ГЭС-2» в Москве.

— Регион активно поддерживает участников СВО. В частности, власти создали сертификаты для семей военных на получение высшего образования в региональных университетах. «Ребенок, независимо от возраста — сейчас он поступает или только родился, — когда он пойдет поступать в ивановский вуз, ему надо будет сдать ЕГЭ. Если он ЕГЭ так сдаст, что на бюджетное место не пройдет, он пойдет на платное, но платить будет не нужно, платить будет регион», — заявил глава области.

— Также ивановский губернатор рассказал о развитии социальной сферы. Местные власти запустили программу ремонта старых детских садов. В прошлом году уже было обновлено 65 зданий.

— Во время беседы обсуждалась и тема обманутых дольщиков. Пять лет назад в регионе их было 2760, сейчас — 480, сказал Станислав Воскресенский. По его словам, до конца года эту проблему получится решить. «Отлично. Так и надо делать», — отреагировал Владимир Путин.

— Президент поддержал намерение Станислава Воскресенского вновь участвовать в предстоящих выборах главы региона. «То есть в целом у вас темп набран хороший, поэтому, если жители области окажут вам доверие, конечно, я со своей стороны вас поддержу», — сказал Владимир Путин.

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