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Лидеры ИТ-сферы России станут спикерами Youth RIGF 2023

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Фото: Youth RIGF 2023
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Опубликован полный список спикеров, которые выступят на III Молодежном форуме по управлению интернетом (Youth RIGF 2023). До его начала остается всего неделя: он состоится 12 мая 2023 года в Цифровом деловом пространстве в Москве. В мероприятии примут участие представители государства и ИТ-бизнеса, а также известные блогеры и разработчики.

Что скрывает теневая сторона интернета и как не стать жертвой пагубного влияния самого темного сегмента Сети, обсудят на сессии «Омут даркнета: как защититься от «темных сил» Всемирной паутины». Спикерами сессии выступят заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин, генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, директор РАЭК Сергей Гребенников, директор по исследованиям и разработке АО «Лаборатория Касперского» Антон Иванов и главный юрисконсульт в области международного права Главного радиочастотного центра Станислав Махортов. Модерировать обсуждение будет основатель Mindsmith Руслан Юсуфов.

На сессии «Создать нельзя скачать: национальный контент» обсудят проблемы и особенности пиратства в России, а также возможности, которые открываются перед создателями интернет-контента в связи с уходом западных компаний. По этим темам выскажутся советник основателя и руководителя программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Моисеев, генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин, генеральный директор Национальной федерации музыкальных индустрий Никита Данилов, заместитель генерального продюсера Okko Светлана Сонина, начальник управления цифровой трансформации РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Начевский и руководитель отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра START Сергей Василенко. Модератором станет генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Последний год стал бумом волонтерства, однако не все догадываются, что добровольно помогать можно и в сфере ИТ. Некоторые люди начинают свою карьеру с безвозмездной помощи, нарабатывая опыт, а другие, наоборот, делятся опытом с другими. А может ли помочь ИТ-волонтерство восполнить кадровый дефицит в области инфобезопасности в России? Участниками обсуждения о перспективах симбиоза добровольческого движения и сферы высоких технологий на сессии «ИТ-волонтеры и инфобез: цифровые инновации на пользу общества» станут генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, проректор РЭУ им Г.В. Плеханова Светлана Малкарова, основатель ГК «Масалович и партнеры» и телеграм-канала «КиберДед» Андрей Масалович, заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев и главный редактор медиахолдинга Readovka Алексей Костылев. Модератором волонтерского трека выступит медиатехнолог и член Ассоциации интернет-технологов Павел Захаров.

В рамках сессии «How deep is your fake: технологии обмана в Сети» участники обсудят развитие генеративных технологий и их влияние на будущее развлекательной и социальной сфер, а также как фейки и дипфейки меняют информационное поле интернета. Ключевыми спикерами сессии заявлены генеральный директор Agenda Media Group Алексей Парфун, профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Константин Панцерев, руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви и аналитик Центра глобальной ИТ-кооперации Юрий Линдре. Модератором дискуссии выступит директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

Помимо этого для участников форума после основных сессий будут организованы фан-зоны с интересными IT-площадками и познавательными мастер-классами, посвященные не менее важным вопросам — проблемам противостояния манипуляциям в Сети, будущему интернета в России, взаимодействию с восточными бизнес-партнерами, а также способам реализации успешных ИТ-стартапов. Отдельно следует напомнить, что форум проходит в день рождения домена .РФ. В честь этой знаменательной даты координационный центр доменом .RU/.РФ проведет специальную викторину, посвященную развитию Рунета, победители которой получат памятные призы.

По словам организатора форума, директора Центра глобальной ИТ-кооперации Вадима Глущенко, мероприятие станет отличным шансом для молодежи высказать свои идеи о развитии российского сегмента интернета: «Наша основная задача — стать площадкой для построения горизонтальных связей между участниками форума».

Программа форума, а также вся дополнительная информация о мероприятии доступны на официальном сайте.

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