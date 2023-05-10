Полузатопленную баржу подняли из Амура в Хабаровске

В Хабаровске из реки Амур подняли полузатопленную сухогрузную трюмную баржу «Вятка». Решение извлечь ее на поверхность было принято после проверки Хабаровской транспортной прокуратуры обращения ООО «Броско».

Установлено, что баржа негативно влияла на окружающую среду и создавала угрозу безопасности судоходства, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру. Прокурор обратился в суд с требованием обязать судовладельца удалить судно из акватории. Центральный районный суд требование удовлетворил.

Сначала ответчик не исполнил решение суда. По этой причине прокурор передал исполнительный лист в отдел судебных приставов. После этого компания все же извлекла баржу из Амура.

Ранее сообщалось, что Волжская природоохранная прокуратура потребовала поднять со дна Волги остатки старых барж. Их нашли под Лысковом.