Недостатки обнаружили при строительстве интерната для пожилых в ЕАО
Прокурор ЕАО Заурбек Джанхотов потребовал устранить недостатки, допущенные при строительстве дома-интерната для пожилых людей в Биробиджане. Здание возводится в рамках нацпроекта «Демография».
Ситуация обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы, которое прошло под председательством главы регионального надзорного ведомства. В нем также приняли участие главный федеральный инспектор по ЕАО Василий Нагибин, замначальника управления МВД по ЕАО Юрий Оманов, а также руководители структурных подразделений регионального правительства.
Прокурор потребовал от глав профильных департаментов правительства обеспечить контроль хода строительства дома-интерната, качества работ, проводимых подрядчиком и соблюдения сроков их выполнения, пишет ИА EAOMedia.
Руководителю компании-застройщика, ОГБУ «Служба заказчика», объявлено предостережение. Оно также должно устранить выявленные во время работ недостатки.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Биробиджане должны обновить тротуары, остановки и освещение.