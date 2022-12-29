Тротуары и остановки обновят в Биробиджане в 2023 году

В Биробиджане в 2023 году обновят тротуары, остановки и освещение. Об этом сообщил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн во время «Прямой линии».

Всего на прямую линию поступило порядка 500 обращений, около 60 отправили на обработку в мэрию Биробиджана.

По словам градоначальника Максима Семенова, которые приводит ИА EAOMedia, в основном вопросы касаются ЖКХ, переселения из ветхого жилья, уборки городских улиц, состояния дороги и тротуаров, а также освещения.

В 2023 году планируется провести глобальные работы по обустройству тротуарной сети в городе, установить по всему Биробиджану и поселкам остановочные комплексы. Около 4 тыс. светоточек поменяют на новые. Освещение обновят и в поселках, откуда поступает много жалоб, сказал мэр города.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане началось строительство дома, квартиры в котором получат переселенцы из аварийного жилья. Его планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 2023 года.