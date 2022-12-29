Дом для переселенцев из аварийного жилья возводят в Биробиджане

В Биробиджане началось строительство дома, квариры в котором получат переселенцы из аварийного жилья. Фундамент уже готов, возводится первый этаж. В эксплуатацию дом должны сдать в IV квартале 2023 года.

Подрядчиком является ООО «Специализированный застройщик «Бирсантехмонтаж» при финансировании Сбербанка. ИА EAOMedia поясняет, что квартиры в строящемся доме выкупит мэрия для граждан по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, которая реализуется на территории ЕАО до 2025 года.

По словам градоначальника Максима Семенова, комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии провел закупку 50 жилых помещений путем участия в долевом строительстве. Жилье горожанам предоставят, как только объект будет готов. Семенов выразил надежду, что это произойдет в конце 2023 года.

Ранее сообщалось о создании на территории ЕАО сети вертолетных площадок для санитарной авиации. Планируется построить гаражные комплексы для автомобилей скорой помощи, запустить программу повышения уровня материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения.