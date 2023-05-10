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«Транснефть» сообщила о попытке теракта на участке «Дружбы»

«Транснефть»: попытка теракта предпринята в отношении системы нефтепроводов «Дружба»
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» совершена попытка террористического акта. Об этом сообщил 10 мая официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Уточняется, что пострадавших нет.

«Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы», — сказал он ТАСС.

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6 апреля майор ВВС Андрей Красноперов в беседе с «Известиями» предположил, что украинский легкомоторный самолет, который потерпел крушение в Брянской области, прилетал, чтобы повредить нефтепровод «Дружба». По словам Красноперова, в случае пожара на нефтепроводе перекачка продукции была бы прекращена, что нанесло бы экономический ущерб — это и было целью киевского режима.

Речь идет о об инциденте, произошедшем 5 апреля. Тогда украинский самолет потерпел крушение в Брянской области, пилот которого пытался скрыться, однако его задержали пограничники. Кроме того, рядом с местом падения легкомоторного самолета было найдено автоматическое оружие, присыпанное землей.

По предварительной информации, пилот осуществлял разведывательный полет на сверхмалой высоте.

«Известия» также публиковали кадры допроса пилота, который утверждал, что не является военным.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии). Ранее нефть по северной ветке качали также Латвия и Литва, но с 2006 года эти поставки были остановлены.

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