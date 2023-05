Кантри-певица Долли Партон выпустит первый рок-альбом с Маккартни и Майли Сайрус

Американская кантри-певица и киноактриса Долли Партон выпустит первый в своей карьере рок-альбом. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter 9 мая.

«Дебютный» в своем роде альбом получит название Rockstar. В нем примут участие британские музыканты Пол Маккартни, Ринго Старр, и Элтон Джон, а также американские исполнители Стиви Никс, Лиззо, Джоан Джетт, Стивен Тайлер и Майли Сайрус.

Девять треков будут полностью оригинальными. Всего будет представлено 30 композиций, в том числе каверы на хиты Purple Rain, We Are the Champions, Every Breath You Take и Let It Be.

Первый сингл с альбома World of Fire (англ. «Мир огня») выйдет в пятницу, 11 мая, согласно американской традиции выпуска главных треков альбома, дополняет «Газета.Ru».

«Я очень хотела написать эту песню. Думаю, она говорит обо всем и со всеми в эти дни. Я надеюсь, она тронет вас и тронет достаточно людей, чтобы изменить мир к лучшему», — поделилась 77-летняя певица.

В ноябре прошлого года в ходе 37-ой церемонии введения новых музыкантов в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе Партон пополнила список участников. Вместе с ней в Зал славы были введены Эминем, Лайонел Ричи, группы Duran Duran и The Eurythmics.