Врач рассказала, как снизить содержание нитратов в ранних овощах и фруктах

В ранних овощах и фруктах могут в большом количестве содержаться нитраты и пестициды — вредные для организма химические вещества, используемые в сельском хозяйстве. О том, чем они опасны, где их больше всего и что можно сделать, чтобы снизить уровень их содержания, «Известиям» 10 мая рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Урал» Алена Михайлова.

Нитраты — вещества, которые ускоряют рост растений. Как отметила специалист, они есть в составе почти всех удобрений. При этом если удобрения используются слишком в большом количестве, то и в растениях уровень нитратов может значительно превышать норму, а это в свою очередь грозит отравлением организма.

«Отравление бывает как острым, так и хроническим. Симптомы могут быть разными: тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Из-за длительного поступления нитратов в организм могут появляться жалобы на головные боли, вялость, снижение работоспособности, одышку, аритмию, заторможенность. Часто наблюдается кислородное голодание тканей организма, возможно развитие онкологических заболеваний», — рассказала Михайлова.

При этом врач обратила внимание, что наиболее уязвимы в отношении вредного воздействия нитратов дети до двух лет, беременные и кормящие женщины, люди пожилого возраста и те, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, по ее словам, негативное воздействие на организм могут оказать и пестициды, которые используются для борьбы с вредителями и внешними паразитами растений.

Для того чтобы снизить содержание нитратов и пестицидов в ранних овощах и фруктах, гастроэнтеролог дала несколько рекомендаций. Во-первых, желательно мыть купленные плоды перед закладкой на хранение в холодильник. Хранить овощи и фрукты важно в холодильнике, так как при хранении в теплом помещении уровень нитратов в них значительно возрастает. Также важно срезать кожицу и место у плодоножки.

«В капусте рекомендуется убрать верхние листья и кочерыжку, в салатных листьях — толстые черенки, корни свеклы и моркови. Овощи и фрукты лучше вымачивать в чистой воде в течение 20–30 минут (воду периодически нужно менять). При варке овощей количество нитратов снижается на 80%, но воду обязательно нужно слить. Однако самым важным является наличие у продавца сертификата на продукцию, которая свидетельствует о ее безопасности», — добавила Михайлова.

По словам врача, чаще всего повышенное содержание нитратов встречается в редиске, арбузах и дынях, свекле, кабачках, капусте, зелени. При этом в стеблях укропа, петрушки, сельдерея нитратов накапливается почти в два раза больше, чем в листьях. Особенно осторожными нужно быть с ранними овощами и фруктами. В огурцах и редисе на 70% больше нитратов накапливается в кожуре, капуста накапливает на треть больше нитратов в кочерыжке, у моркови больше нитратов содержится в сердцевине.

«Всё, что привозится издалека, в любом случае будет обрабатываться нитратами. Для сохранения урожая больше всего подвергаются обработке клубника, зелень, нектарины, яблоки, виноград. В списке самых пестицидных также отмечены персики, черешня, груши, томаты, стеблевой сельдерей, картофель, сладкий перец и перец чили», — добавила гастроэнтеролог.

Говоря о том, как выбирать овощи и фрукты, она отметила, что в первую очередь нужно обратить внимание на сезонность их естественного созревания и внешний вид.

«Слишком яркая равномерная окраска, идеальные или слишком большие размеры, толстая и твердая кожура могут свидетельствовать об избыточном содержании нитратов. Овощи и фрукты не должны иметь трещин, царапин, вмятин и прогнивших участков. Точка продажи должна иметь ограждение и быть надежно защищена от солнца и дождя. Хранение продукции допускается на специальных поддонах высотой не менее 20 см от земли», — подытожила Михайлова.

30 марта врач-терапевт, нутрициолог, руководитель кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий Ирина Никулина указала, что употребление несезонных овощей и фруктов может принести больше вреда, чем пользы. Специалист объяснила, что несезонные плоды могут содержать большое количество пестицидов и нитратов, которые используются для увеличения срока хранения.