В Новосибирске неизвестные пытались поджечь Су-24

В Новосибирске двое неизвестных пытались поджечь бомбардировщик Су-24. Об этом в среду, 10 мая, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел утром 8 мая.

Как рассказал источник, неизвестные разрезали сетку, ограждающую площадку, после чего проникли на территорию авиазавода имени Чкалова, где и предприняли попытку сжечь законсервированный самолет. Свои действия они снимали на видео.

В результате им не удалось поджечь Су-24, судно не получило повреждений. По данным источника, обгорела только трава под одной из стоек шасси.

После инцидента были выставлены дополнительные посты охраны.

Бомбардировщик был выпущен в 1990 году, законсервирован с 3 мая текущего года.

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