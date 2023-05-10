В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции

В Запорожской области предотвращено покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка. Об этом в среду, 10 мая, сообщил источник УФСБ России по региону.

«УФСБ России по Запорожской области и УФСБ России по ФСВНГ России предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. <…> Сотрудниками спецслужбы установлен ранее судимый 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщил он.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа обезоруживают преступника.

Уточняется, что злоумышленник планировал ликвидировать представителей органов государственной власти и правоохранительных органов области, в частности, начальника отдела полиции в Кирилловке Ю.А. Балабина.

На допросе злоумышленник рассказал, как готовился к совершению теракта. Гражданин Украины прибыл в Мелитополь, получил взрывное устройство, после чего должен был его собрать и подложить под автомобиль Балабина. Покушение планировалось осуществить на майских праздниках.

Источник добавил, что по месту жительства мужчины были проведены обыски. В результате были изъяты компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Ранее, 6 мая, в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель Захар Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник писателя.

Возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно. 8 мая суд заключил Пермякова под арест сроком на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.