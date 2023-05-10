Подросток умер во время рыбалки в Красноярском крае

В Красноярском крае подросток умер во время рыбалки с другом. Об этом стало известно в среду, 10 мая.

По информации «Известий», ЧП произошло 7 мая в Канском районе. Двое юношей, 16 и 19 лет, отправились ловить рыбу на речку неподалеку от села Бражное. На резиновой одноместной лодке они переправились на противоположный берег, где принялись распивать алкоголь.

Старший молодой человек уснул, а проснувшись, обнаружил своего друга без признаков жизни в 4 м от берега. Он попытался привести товарища в чувство, но безрезультатно.

Причины и обстоятельства смерти 16-летнего юноши уточняются.

Ранее, 30 апреля, женщина и ребенок погибли во время прогулки на лодке по реке в Вологде. Вместе с женщиной и семилетним мальчиком в лодке находились отец и друг семьи. Мужчины смогли выплыть на берег. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).