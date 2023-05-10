В Пулково пассажиру стало плохо при вылете в Астану

В Санкт-Петербурге развернули самолет, когда он уже начал набирать скорость для взлета, в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров. Об этом 10 мая рассказал «Известиям» боец и блогер Артем Тарасов, который также находился на борту.

По словам спортсмена, мужчина почувствовал недомогание еще до разгона, однако отказался от предложения вызвать помощь. Через некоторое время тренер Тарасова заметил, что человек начал задыхаться, и призвал экипаж остановить движение.

«Его забрала скорая. Минут 40 посидели в самолете, потом полетели. Его семья — жена с дочками — полетела дальше, а его сняли с рейса. Выглядел достаточно плохо», — уточнил Тарасов.

Ранее, 5 мая, стало известно, что пассажир самолета авиакомпании «ИрАэро» скончался во время перелета из Иркутска в Бодайбо. Экипаж обнаружил, что у мужчины не прощупывается пульс. О причинах смерти не сообщается.